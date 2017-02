Premiê do Japão diz que seu país contribui com o crescimento dos EUA

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, disse hoje que as empresas japoneses estão contribuindo para o crescimento da economia dos Estados Unidos, em resposta a críticas do presidente americano, Donald Trump, sobre as políticas cambiais e comerciais de Tóquio.

Abe disse que quer explicar a Trump “como o Japão está contribuindo para aumentar a competitividade e a produtividade da indústria americana”, quando ele se reunir com o republicano no dia 10 de fevereiro, em Washington.

Abe também disse que quer discutir comércio com o líder americano “dentro de um contexto mais amplo sobre como o Japão pode contribuir com a criação de empregos nos EUA e investimentos em infraestrutura”.

O Japão conta com um grande superávit comercial com os EUA, uma situação que Trump prometeu corrigir com a finalidade de criar empregos em seu país. Fonte: Dow Jones Newswires.