Elias chega a BH para reforçar o Atlético-MG: ‘Projeto muito ambicioso’

Vestindo uma camiseta promocional do Atlético Mineiro, com os dizeres “Libertadores, eu vou”, o volante Elias chegou nesta terça-feira a Belo Horizonte para ser juntar ao elenco do clube alvinegro. O jogador saiu de Lisboa, onde atuava pelo Sporting, e aterrissou no Aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Mal saiu da área internacional, o jogador foi cercado pelos jornalistas. Em sua primeira declaração como jogador do clube, lembrou as passagens por Corinthians e Flamengo e elogiou o projeto do Atlético.

“Terceiro clube aqui no Brasil. Os dois que eu estive antes, fui muito feliz e ganhei títulos. Espero confirmar isso aqui. Um grande clube, com um projeto muito ambicioso. Espero ser vencedor como fui nos outros”, afirmou, brevemente.

Elias também disse que tem condições físicas de jogar, ficando na dependência apenas de questões burocráticas para jogar. “Eu estou em ritmo. Claro que tem todo o protocolo a ser seguido. Espero estar à disposição do Roger o mais rápido possível”, afirmou.

Depois de perder Junior Urso para o futebol chinês e ver Leandro Donizete seguir para o Santos, a diretoria alvinegra buscava um volante para chegar e ser titular. Por isso, investiu 2,5 milhões de euros em Elias. Ainda pagará outro 1 milhão de euros ao Sporting caso o jogador atinja metas estipuladas em contrato.