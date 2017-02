Bolsas de NY fecham sem direção única, influenciadas por balanços e Trump

As bolsas de Nova York fecharam sem direção única na sessão desta terça-feira, 31, sendo pressionadas por comentários do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e por decretos assinados por ele nos últimos dias. Balanços corporativos divulgados antes da abertura dos mercados também influenciaram os investidores.

O índice Dow Jones fechou em queda de 0,54%, aos 19.864,09 pontos; o S&P 500 recuou 0,09%, para 2.278,87 pontos; já o Nasdaq teve alta de 0,02%, para 5.614,79 pontos.

Na semana passada, o rali do mercado de ações levou o índice Dow Jones a alcançar a marca histórica dos 20 mil pontos, que acabou sendo deixada de lado nas duas últimas sessões devido a uma cautela por parte dos investidores com os mercados acionários dos EUA, que optaram por ativos considerados mais seguros, como o ouro e os Treasuries. Alguns investidores e analistas afirmaram que o decreto anti-imigração assinado por Trump na última sexta-feira impôs um limite no apetite a risco visto na semana passada.

Pouco após a abertura dos mercados, Trump se reuniu com empresários do ramo farmacêutico e disse que irá cortar impostos das companhias do setor. Segundo o presidente americano, os impostos estão em um nível “astronômico”. A fala de Trump fez com que as ações das empresas farmacêuticas abandonassem as perdas e fechassem em alta. Com isso, a Merck ganhou 0,91%; a Novartis subiu 2,24% e a Johnson & Johnson avançou 0,11%.

Além disso, resultados corporativos das empresas influenciaram os mercados. A Pfizer divulgou hoje que teve lucro líquido de US$ 755 milhões no quarto trimestre de 2016. O desempenho indica uma reviravolta em relação ao mesmo período de 2015, quando a empresa farmacêutica americana registrou prejuízo de US$ 172 milhões, ou US$ 0,03 por ação. A Pfizer registrou alta de 1,34% nesta terça-feira.

Já a petrolífera americana ExxonMobil informou que seu lucro líquido recuou 40% no quarto trimestre de 2016 em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado ficou bastante abaixo do previsto e fez com que as ações da companhia caíssem 1,14%. Por sua vez, a Mastercard informou que as receitas cresceram abaixo da expectativa dos analistas. O resultado fez com que ações da empresa fechassem em baixa de 2,72%. (Com informações da Dow Jones Newswires)