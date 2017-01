O prefeito de Diadema passou a terça-feira (31) em peregrinação por diversos gabinetes de ministros em Brasília. Lauro Michels (PV) começou o tour pelo Ministério das Cidades, onde conversou com o secretário-executivo Luciani Oliva. Na sequência, o verde esteve no Ministério da Cultura, onde foi recebido pelo ministro Roberto Freire (PPS) a inclusão da reforma do Teatro Clara Nunes na Lei Rouanet. “É fácil encaminhar para a Lei Rouanet. Terá algumas dificuldades de captação, mas não tenho dúvida que o trabalho do prefeito poderá buscar recursos das empresas”, afirmou o ministro.

Agenda cheia

Michels esteve ainda no Ministério do Meio Ambiente, onde foi recebido pelo ministro Zequinha Sarney (PV). O tema do encontro foi coleta seletiva e intervenções na área da represa Billings. Em todas as vititas, o prefeito de Diadema esteve acompanhado da secretária de Habitação, Regina Gonçalves. Na visita ao ministro Roberto Freire, quem também esteve presente foi o deputado federal Alex Manente (PPS).

De volta à ativa

O vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias (PTB), retomou as atividades. Ele ficou internado durante o final de semana por conta de uma hérnia e uma infecção urinária e esteve presente nesta terça-feira (31) na Praça Áurea, junto com o prefeito Paulo Serra (PSDB) e seu filho, o vereador Lucas Zacarias (PTB).

Empresa

O prefeito Orlando Morando (PSDB) se reuniu nesta terça-feira com representantes da empresa M. Shimizu. O tucano tem como objetivo levar a empresa – que gera 200 postos de trabalho e tem como foco inovação e tecnologia no setor automobilístico e de autopeças – para São Bernardo.

Hospital

O prefeito Paulo Serra compareceu nesta terça-feira ao Hospital da Mulher Maria José dos Santos Stein, localizado no Parque das Nações, para realizar vistoria acompanhado da primeira-dama Ana Carolina Barreto Serra e da secretária de Saúde, Ana Paula Peña Dias. O diretor geral do equipamento, Onésimo Duarte Ribeiro Junior, percorreu as dependências do espaço com o chefe do Executivo e conversou com funcionários no local.