Em entrevista ao RDtv, nesta terça-feira (31), o prefeito de Santo André, Paulinho Serra (PSDB), garantiu que irá cumprir o prazo de 30 dias para acabar com o problema de falta d’água no município. Sobre o problema do mato alto na cidade, o tucano garantiu que todo o trabalho de roçagem será cumprido até o final dos 100 primeiros dias de mandato. Além disso, Serra falou o Plano de Gestão Energética para os próprios públicos.

Nos primeiros dias de seu mandato, Paulinho Serra garantiu que acabaria com o problema da falta d’água no município, uma das maiores reclamações dos andreenses. Ao ser questionado sobre ao assunto o prefeito garantiu que algumas intervenções serão realizadas nesta semana e que no início de fevereiro esta questão será resolvida.

“Vamos cumprir esse prazo. Nesta semana ainda iniciaremos as intervenções rápidas que são sobre a instalação de redutores de pressão para permitir que nossa capacidade da nossa pressão (d’água) aumente e vamos cumprir o prazo, até o início de fevereiro o problema será resolvido em Santo André”, disse Serra que lembrou que o aumento de pressão não elevará a porcentagem de desperdício no município que segundo o próprio gestor está em 40%.

Roçagem

Ao ser indagado sobre a quantidade de mato alto no município – como na vila Curuçá, onde moradores realizavam o trabalho de roçagem, como mostrou o RD na semana passada – o prefeito Paulo Serra (foto) de Santo André admitiu o problema e revelou que foi constatada uma dívida de R$ 12 milhões com a empresa responsável pelo serviço, mas que a questão foi resolvida. Além disso, afirmou que antes dos 100 primeiros dias de mandato o problema será resolvido.

“Tem que ter paciência. Eu sei que é difícil pedir isso, as pessoas têm razão de reclamar, tem muito mato alto na cidade e reconhecemos isso, mas estamos trabalhando muito para isso, vai diminuir e já está diminuindo”, explicou Serra. Segundo o prefeito, nesta semana a roçagem será feita na região do segundo subdistrito.

Energia Elétrica

Em parceria com a AES Eletropaulo, a Prefeitura de Santo André lançou nesta terça o Plano de Gestão Elétrica que visa realizar uma série de mudanças nos próprios públicos para gerar economia. A intenção de Paulinho Serra é que seja economizado R$ 1,5 milhão no valor gasto na conta de energia elétrica.