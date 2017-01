A convite da escola de educação infantil Materna – Centro de Cuidados & Desenvolvimento Infantil, nesta quinta-feira (2/2), às 19h, Celso Antunes ministrará palestra para pais de alunos no Hotel Blue Tree Towers, em Santo André. O tema será O Laboratório de Inteligências Múltiplas estimulando as inteligências, ensinando valores e gerenciando emoções.

Celso Antunes trouxe para o Brasil a Teoria das Inteligências Múltiplas logo após ser criada, em 1990 nos Estados Unidos, pelo psicólogo Howard Gardner que, ao observar as pessoas, percebeu que cada uma tem um talento nato como de Mozart, muito diferente do talento nato de Eisntein, e fez a comunidade científica articular que o homem não se reduz à taxa de QI ou que o individuo é inteligente porque consegue aprender bem português e matemática.

No dia 11 de fevereiro, às 9h30, Celso Antunes repetirá a palestra na unidade da escola, em São Bernardo. Nesse mesmo dia, no período da tarde, conversará com os professores com o tema LIM inspirando mentes e educando corações para uma vida de realizações.

Neste ano, a Escola Materna comemora 20 anos de fundação e desde 2004 utiliza metodologia pedagógica baseada no estímulo às inteligências múltiplas, conceito proposto por Celso Antunes.