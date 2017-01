Na abertura da segunda rodada do Paulistão A2, o Água Santa recebeu a equipe do Juventus no estádio Distrital do Inamar, em Diadema, na tarde desta terça-feira (31) e venceu pelo placar de 1 a 0 e assumiu provisoriamente a liderança do torneio, e agora se prepara para enfrentar o XV de Piracicaba, em casa.

Após uma boa jogada trabalhada aos 4 minutos de jogo, o atacante Raí finalizou bem e marcou o único gol do jogo. O gol sofrido até acordou a equipe do Juventus, que também foi para o ataque na primeira etapa. Os goleiros das duas equipes apareceram bem na etapa inicial e o jogo foi para o intervalo com o 1 a 0 no placar.

O Água Santa voltou melhor para a etapa final e tentou as primeiras chances. Os mandantes quase ampliaram a vantagem, mas Deola defendeu uma bomba de Patrik. O Juventus não ficou na defesa e dominou a partida na segunda etapa. Sob grande pressão, o Netuno se defendeu demais e viu o Juventus pressionar bastante, mas conseguiu segurar o resultado e garantir os três pontos.

Na próxima rodada, a 3ª, o Juventus terá novo desafio fora de casa, dessa vez contra a Penapolense, no Estádio Tenente Carriço, às 18h da próxima sexta-feira (3). O Água Santa voltará a jogar em casa, novamente no Estádio Distrital do Inamar, onde receberá o XV de Piracicaba, em jogo marcado para o próximo sábado (4), às 16h.

(Informações: Federação Paulista de Futebol)