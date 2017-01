O projeto do CEU das Artes, no Jardim Ana Maria, que foi prometido pela Prefeitura de Santo André para 2014 e está com as obras paradas, é novamente alvo de reclamações do moradores próximos ao futuro equipamento. Vândalos fizeram um buraco no muro e agora o local abriga moradores de rua e usuários de drogas.

“Existem várias pessoas morando lá dentro da construção. Todos os dias pela manhã sai fumaça do cômodo que fica no alto pro lado da Raul Pompéia”, conta Lúcia Leite da Silva, de 45 anos.

Um outro morador do bairro que preferiu não ser identificado conta que o buraco no muro do CEU das Artes é uma reclamação constante dos vizinhos e já entrou em contato com a Ouvidoria da cidade para pedir providência.

Matagal – Outro problema que os moradores do segundo subdistrito reclamam é o mato alto nas ruas e praças. “O posto de saúde do Capuava parece um matagal”, reclama Silvia Teixeira, de 48 anos. O matagal afeta também as ruas Marco Aurélio, Petrogrado, Raul Pompeia, praças e outros logradouros do bairro. “O mato na rua Marco Aurélio está uma vergonha, quase um metro de altura. Desde que começou o verão, com as chuvas, o mato cresce e vem baratas em bando para nossas casas”, reclama Rosemeire Rodrigues Simões.

“Tínhamos também a praça da igreja Santa Gema, era linda, e fizeram um verdadeiro elefante branco. Ninguém sabe para o que serve e está inacabada, sem serventia alguma para os moradores”, diz Rosemeire.

A Prefeitura de Santo André informou por meio de nota que em reunião com a Caixa Econômica Federal nesta terça-feira (31) esclareceu procedimentos para retomar o projeto do CEU das Artes e será necessário fazer nova licitação, que será iniciada agora em fevereiro. “Além disso, vamos verificar a reclamação de invasão e encaminhar providências o mais breve possível. Quanto ao mato, estamos concentrando esforços na limpeza e roçagem de escolas para possibilitar o início das aulas na próxima semana. Na sequência faremos as unidades de saúde e as praças até o fim de fevereiro”, diz a nota.