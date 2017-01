Trump quer cortar impostos de farmacêuticas e produção de remédios nos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu aos líderes do setor farmacêutico que irá cortar impostos para impulsionar a competitividade e que pressionará as empresas a produzirem mais os remédios dentro do país.

Segundo Trump, o clima de negócios nos EUA irá mudar em breve, pois, em parte, ele está comprometido a diminuir os impostos sobre o setor e cortar regulações.

Em reunião na Casa Branca, Trump disse que os programas Medicare e Medicaid estão gastando muito dinheiro com os medicamentos e que, em muitos casos, esses programas federais não tem muito poder de barganha quando estão comprando.

“Temos que baixar os preços por diversos motivos. Temos uma precificação pelo maior ‘cachorro’ do mercado, o Medicare”. O presidente disse que ele, por exemplo, pode comprar aspirina mais barata em uma farmácia do que o governo dos EUA pagaria pelo mesmo produto.

Ele acrescentou que irá trabalhar para reverter regulações que, segundo ele, forçam as companhias farmacêuticas a passarem anos e gastarem “bilhões” de dólares desenvolvendo drogas antes de conseguirem qualquer aprovação federal. Fonte: Dow Jones Newswires.