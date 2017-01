As vendas de medicamentos aumentaram 7,7% na rede de distribuição entre janeiro e novembro de 2016 na comparação com igual período de 2015, segundo dados da Associação Brasileira de Distribuição e Logística de Produtos Farmacêuticos (Abradilan). A rede vendeu 797 milhões de unidades nos 11 meses do ano passado.

O crescimento de faturamento foi maior. Foram R$ 14,450 bilhões de receita no período, alta de 12% na comparação anual.

A Abradilan avalia que os distribuidores cresceram junto com a maior demanda por medicamentos de menor custo. Os resultados foram impulsionados, sobretudo, pelo aumento da representatividade dos medicamentos genéricos no total das vendas, pondera a entidade.