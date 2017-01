Morre Johnn Wetton, vocalista e baixista do Asia

O vocalista e baixista da banda de rock progressivo Asia, Johnn Wetton, morreu aos 67 anos, vítima de câncer no cólon, anunciou o grupo nesta terça-feira, 31. O britânico liderou o Asia durante a maior parte do período ativo da banda, entre 1981 e 2016. Nos últimos meses, ele estava afastado da música devido ao seu tratamento.

Além do Asia, ele tocou em bandas como Uriah Heep e King Crimson, em meados dos anos 1970, e Wishbone Ash, no começo dos anos 1980. John Wetton também tocou com o Roxy Music e participou de outros projetos de Bryan Ferry e Brian Eno.

O Asia teve bastante sucesso em 1982 com o seu primeiro disco, o homônimo Asia. Entre as músicas mais conhecidas estão Heat of the Moment e Don’t Cry.