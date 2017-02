Em sua 11ª edição, o festival Rock ABC chega com a parceria com o Santo Rock Bar, que já promovia shows com bandas autorais.

Neste doming0 (5/2), haverá a apresentação de seis bandas de metal. As bandas convidadas são a Necromancia, Demolition Inc, Imminent Chaos, Insanitah, Concept of Hate e Chaos com repertório que mescla o trash e o heavy metal. O valor do ingresso é de R$ 20.

SERVIÇO:

ROCK ABC – Santo Rock Bar – Rua das Bandeiras, 421 – centro – Santo André.