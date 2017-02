Ribeirão Pires abriu inscrições para os cursos gratuitos de cultura das Escolas Municipais, que vão até sexta-feira (3/2). É necessário levar cópia do comprovante de residência e do RG, e duas fotos 3×4. A inscrição é feita no Centro Cultural – Rua Dr. Yutaka Ishihara, 220 – Jardim Pastoril.

Entre os cursos disponíveis estão desenho mangá (a partir de 11 anos), ballet e teatro (a partir de 7 anos) e desenho artístico e pintura em tela (ambos a partir de 15 anos), além de outras opções.