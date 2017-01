Internacional confirma a contratação do lateral-esquerdo Carlinhos, do São Paulo

A diretoria do Internacional anunciou nesta terça-feira que concluiu as negociações e acertou a contratação do lateral-esquerdo Carlinhos, que estava no São Paulo. O atleta assinou um contrato até dezembro deste ano, com opção de renovação por mais duas temporadas. A apresentação oficial será nesta ainda nesta terça, após o treino da tarde, na sala de imprensa do estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

O contrato de Carlinhos com o São Paulo iria até o final desta temporada, mas o jogador não estava nos planos do técnico Rogério Ceni e por isso ficou livre para negociar com outro clube. O lateral-esquerdo, inclusive, já treinava separado do restante do elenco desde o começo da pré-temporada e nem viajou para a disputa da Florida Cup, nos Estados Unidos.

Carlinhos já estava em Porto Alegre desde a semana passada para acertar detalhes do contrato com o Internacional e precisava passar por exames médicos apenas para ser anunciado oficialmente. A previsão é que esteja à disposição do técnico Antônio Carlos Zago na próxima semana para a disputa, neste primeiro semestre, do Campeonato Gaúcho e da Copa da Primeira Liga.

Formado nas categorias de base do Santos, Carlinhos estreou pelo time profissional aos 18 anos, em 2005. Durante a sua permanência no clube da Baixada Santista até 2010, o lateral-esquerdo foi cedido por empréstimo ao Mirassol e ao Cruzeiro.

No início de 2010, Carlinhos foi para o Santo André, onde se destacou e foi negociado com o Fluminense. No Rio, foi o titular da lateral esquerda do clube tricolor por cinco temporadas. Em 2015, o jogador foi negociado com o São Paulo e ficou no Morumbi até o final do ano passado.