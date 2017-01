A Lei do Amor: Tião descobre que Pedro é pai da filha de Laura

Tião (José MAyer) tem uma surpresa daquelas quando monitora a conversa de Laura (Heloísa Jorge) com a mãe. As duas se falam e a morena revela: “Eu reencontrei o pai da minha filha!”. “O Pedro?”, pergunta a mãe. E a angolana continua: “Ele está tão bem, tão bonito… Acabou de perder o pai”. O mau caráter escuta toda a conversa e percebe que Kenya não quer que a filha revela a verdade para o velejador. O vilão então diz: “Já vi que vou ter que tirar a velha do caminho, para dar certo meu plano de juntar o Pedro à Stelinha!”. A cena vai ao ar nesta terça-feira (31/01).