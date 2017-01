Khloé Kardashian exibe lábios mais volumosos e causa polêmica

Khloé Kardashian, umas das estrelas do reality show “Keep Up With The Kardashians”, causou polêmica ao publicar uma foto no Instagram no último domingo, dia 29. Os lábios da socialite aparentam estar mais volumosos do que de costume e o fato chamou atenção dos internautas.

Os usuários rede social criticaram o excesso de procedimentos estéticos que Khloé teria feito na boca. “Os seus lábios ficaram grandes demais para o seu rosto, eles já estavam bons antes”, escreveu um deles. “O que você está fazendo com os seus lábios?”, comentou outro. No entanto, alguns seguidores continuam elogiando a beleza da socialite.