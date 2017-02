A grande tendência de shopping centers como opção de lazer fez os empreendimentos faturarem R$ 157,9 bilhões em 2016, segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). A entidade realiza todo ano o Censo Abrasce, pesquisa detalhada sobre o setor, que conta com a participação dos mais de 500 shoppings em operação no país.

Mesmo em meio a um cenário econômico adverso em que, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o varejo nacional teve redução de 6,4% no volume de vendas até novembro de 2016, a indústria de Shopping Centers cresceu 4,3%. “Assim como outros setores, sentimos o impacto da crise, mas mantivemos nossa resiliência. Porém, o balanço positivo reflete a mudança no comportamento do consumidor, que tem visitado os empreendimentos já disposto a gastar uma determinada quantia”, ressalta Glauco Humai, presidente da Abrasce.

Além disso, o executivo afirma que a adaptação dos centros de compras ao momento atual tem atraído a atenção do público. “A arquitetura e a estética são diferenciais para os consumidores. Muitos empreendimentos têm investido em áreas verdes e espaços abertos. É uma preocupação constante manter o centro vivo e atual a fim de atender ao desejo dos visitantes. Por isso, o setor passa sempre por revitalizações, expansões e renovações de mix de lojas. Seguir tendências e revitalizar espaços são medidas necessárias para ganhar competitividade”, analisa Humai.

RETOMADA DO SETOR

Em 2016, foram inaugurados 20 empreendimentos, totalizando 558 shoppings em operação no Brasil, 3,7% a mais do que no ano anterior. A expectativa é que, até o final de 2017, o país conte com mais 30 novos malls. A área bruta locável (ABL) alcançou os 15,2 milhões de metros quadrados dedicados às lojas e serviços. O número de lojas também cresceu e somam 99.990 unidades.

A indústria de Shopping Centers representa 2,57% do PIB, o que reflete no número de empregos no setor. Em 2016, foram registrados 26.302 novos postos de trabalho, 2,7% a mais do que no ano anterior. A região Centro-Oeste foi a que teve mais aumento no número de empregos, com crescimento de 5,1% em relação a 2015. No total, os shopping centers brasileiros empregam diretamente 1.016.428 pessoas.

Por concentrar 54% do total de shopping centers, a região Sudeste foi a que mais faturou em 2016, com R$ 91,9 bilhões. Já a região do país que mais cresceu foi o Sul. Juntos, os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná viram as vendas aumentarem 5,84% e possuem 93 empreendimentos. “É inegável o potencial econômico do Sul e Sudeste, porém as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste chamam atenção em outros aspectos, como a oferta de empregos e a possibilidade de expansão dos shoppings”, comenta o presidente da Abrasce.

OUTLET

Tornar a visita ao shopping center uma experiência única e totalmente satisfatória é uma vertente que está em evidência no setor. “O crescimento de empreendimentos confirma esta tendência. Dos 558 shoppings, 11 são Outlets e representam 17% do segmento de shoppings especializados”, reforça o presidente da entidade. Outro fator que impulsionou o aumento de vendas neste segmento é a alta dólar, que retraiu as viagens ao exterior. “A principal característica desse tipo de shopping é a oferta de preços menores que os praticados pelo mercado. Os brasileiros estão cada vez mais adquirindo produtos internacionais e encontram nos Outlets uma alternativa para o consumo de suas marcas preferidas”, explica Glauco Humai.

A expectativa é que sejam inaugurados cinco novos empreendimentos até 2020, contribuindo para o crescimento de, pelo menos, 40% no número de vendas deste segmento.

FORA DAS CAPITAIS

O movimento de novos empreendimentos fora das capitais brasileiras tem se intensificado nos últimos anos. Em 2016, dos 20 novos shoppings, apenas sete estavam localizados em capitais. “Cidades das regiões metropolitanas e do interior dos estados estão se desenvolvendo em grande velocidade e atraindo a atenção de empresas”, ressalta o presidente da Abrasce. Outro fenômeno recorrente são municípios que recebem o primeiro shopping center. Nos últimos seis anos, 52 cidades debutaram na indústria de Shopping Center.