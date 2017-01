PMDB oficializa Eunício à presidência do Senado e Renan à liderança

A bancada do PMDB decidiu, na manhã desta terça-feira, 31, por aclamação, oficializar a candidatura do senador Eunício Oliveira (PMDB-CE) para a presidência do Senado e escolher o ex-presidente Renan Calheiros (AL) para liderar a bancada na Casa.

A reunião ainda continuava por volta das 12h na residência oficial de Renan para que fossem definidos os outros cargos da Mesa Diretora – e as presidências das Comissões.