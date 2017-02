Os usuários do Terminal Metropolitano Diadema e a população em geral poderão esclarecer dúvidas e utilizar os serviços oferecidos pelo Procon-SP Móvel na próxima quinta-feira (2/02) e na sexta (3/02).

Durante os dois dias a equipe do Procon atenderá das 9h às 16h. Um caminhão ficará estacionado ao lado do terminal, na Avenida Kennedy, caso o usuário necessite de cópias de documentos ou outros serviços adicionais.