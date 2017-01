Ex-número 1 do mundo, Jelena Jankovic cai na estreia em Taiwan; favoritas avançam

O WTA de Taiwan, logo em sua primeira rodada, já teve uma zebra. Nesta terça-feira, a sérvia Jelena Jankovic, ex-número 1 do mundo e atual 49.ª do ranking, foi eliminada pela japonesa Kurumi Nara com uma derrota de virada por 2 sets a 1 – com parciais de 6/7 (4/7), 7/5 e 6/4. Outras favoritas, como a ucraniana Elina Svitolina e a australiana Samantha Stosur, avançaram sem sustos.

Apenas a 87.ª colocada do ranking mundial, Kurumi Nara já sabe quem enfrentará nas oitavas de final do torneio asiático disputado em quadras rápidas. Será a chinesa Zhu Lin, que ganhou da polonesa Magda Linette por 2 sets a 1 – com parciais de 6/3, 5/7 e 6/4.

Com mais facilidade, as três principais favoritas ao título passaram às oitavas de final. Cabeça de chave número 1, Elina Svitolina fez 6/0 e 6/3 na russa Evgeniya Rodina e agora encara a checa Lucie Hradecka, que ganhou da ucraniana Kateryna Kozlova. Segunda pré-classificada, Samantha Stosur eliminou a montenegrina Danka Kovinic por 6/2 e 6/4 e terá pela frente a eslovena Dalila Jakupovic, que tirou a veterana italiana Francesca Schiavone.

Por fim, a francesa Caroline Garcia, cabeça 3, passeou contra a neozelandesa Marina Erakovic e ganhou por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Sua próxima rival será Mandy Minella, de Luxemburgo. Outras que se classificaram foram a chinesa Shuai Peng e a checa Lucie Safarova.