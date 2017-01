Tais Araújo escreve para Miss Brasil: ‘Não levar o título foi uma bênção’

A atriz Taís Araújo foi uma de muitas artistas que usaram as redes sociais para torcer por Raissa Santana e pedir votos para a representante brasileira no Miss Universo. Apesar de tanta torcida, a Miss Brasil ficou apenas entre as 13 finalistas do concurso de beleza e não levou a coroa.

Nesta segunda-feira, 30, a Tais usou o Instagram para homenagear e mandar um recado para a bela. A atriz afirmou que o Miss Universo foi importante para Raissa Santana se tornar conhecida, no entanto perder o concurso foi uma “bênção”, pois a brasileira, segundo suas palavras, “é maior que ele”.