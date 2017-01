Malhação: Giovane vai para a final

A competição Melhor da Praia está acirrada e Giovane (Ricardo Vianna) encara o jogo com muita seriedade. Bárbara (Barbara França) até torce contra o cunhado: “Não acredito que o teu irmão vai passar pra final (…) Você merece mais. Só que agora você vai entrar com a pressão de provar que é o melhor”, diz para Gabriel (Felipe Roque),

Mas no final o irmão mais novo leva a melhor e vence. Joana (Aline Dias) fica superfeliz com a vitória e vai comemorar junto do namorado. A cena vai ao ar nesta terça-feira (31/01).