Inscrições para bolsas do ProUni começam nesta terça-feira

Desde a 0 hora desta terça-feira, dia 31, estão abertas as inscrições para o processo seletivo de 214.110 bolsas do Programa Universidade para Todos (ProUni). Estudantes podem fazer inscrição pelo site do programa. O período de inscrição se encerra às 23h59 (horário de Brasília) desta sexta-feira, 3.

Do total de bolsas ofertadas, 103.719 são integrais e 110.391 parciais. Para se inscrever no programa do primeiro semestre de 2017, é preciso ter participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2016 e obtido no mínimo 450 pontos na média das notas do exame. A nota da redação não pode ter sido zero.

O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais (50%) em instituições privadas de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior.

Para concorrer às bolsas integrais, o candidato deve comprovar renda familiar bruta mensal, por pessoa, de até um salário mínimo e meio.

Para as bolsas parciais (50%), a renda familiar bruta mensal deve ser de até três salários mínimos por pessoa.