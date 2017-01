Dólar abre em alta, mas passa a cair com Ptax e aposta em fluxo

O dólar começou a sessão desta terça-feira, 31, com viés de alta, mas logo depois passou a cair. Com poucos negócios, os primeiros ajustes foram para cima, tendo em vista a previsão de rolagem apenas parcial de linhas (de até US$ 1 bilhão, do total a vencer de US$ 1,8 bilhão em fevereiro), a pressão de “comprados” em contratos cambiais e o viés positivo da moeda americana ante iene, libra e algumas divisas emergentes.

Contudo, pesa mais, novamente, a pressão de vendidos em contratos cambiais, além da perspectiva de continuidade dos ingressos de recursos no mercado doméstico.

Por volta das 9h50, o dólar à vista no balcão recuava 0,08%, negociado a R$ 3,1225, enquanto o dólar futuro para março tinha desvalorização de 0,19%, cotado a R$ 3,1445.