Vovó-coruja! Antonia Fontenelle compartilha foto de sua primeira neta, Charlotte

Antonia Fontenelle foi mãe há 6 meses e, agora, já é vovó.

Isso porque nasceu, nesta segunda-feira (30), a pequena Charlotte fruto do relacionamento de seu filho, Samuel, de 20 anos, e Tabil.

Vovó-coruja, Antonia, que é mãe de Salvatore de sua, recém-terminada, relação com Jonathan Costa, publicou uma foto da pequena. “Bem vinda ao mundo minha linda e cabeluda Charlotte! Que Deus lhe dê muita saude e um lindo caminho a trilhar. Que você seja valente e guerreira como a sua mae e sua vovó gata (no caso eu) ???????? seu pai que hoje me encheu de orgulho ao mostrar que tambem é brabo, assistindo seu parto e cortando o seu cordão umbilical. Obrigada @rio.pedropaulo e obrigada Dr. Cristiano Chame diretor do Miguel Couto, obrigada Dra Jaqueline, Dra Debora e enfermeira Sueli, obrigada Deus por mais esse presente na minha vida!”, escreveu na legenda.