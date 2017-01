Fernanda Machado abre o jogo sobre como é ser uma mãe em tempo integral: “Haja força”

Full time mom! Mãe em tempo integral! Sem babá, sem empregada, sem família por perto, marido trabalha das 8:30 da manhã às 6:30 da noite, incluindo alguns finais de semana, como esse que passou. A maior parte do tempo somos somente eu e meu bebê, meu bebê e eu. Alguém aí se identifica?! Me diz como faz com 2, com 3?! Haja força! Eu escolhi essa jornada de aprendizado, o trabalho mais importante e mais desafiador que eu já tive na vida. Foi uma escolha totalmente emocional, meu coração não me deixa ficar longe dele, é mais forte do que eu. E até isso vai ter que ser um aprendizado, em algum momento vou ter que aprender a me desgarrar um pouquinho… Muito obrigada a todos que mandaram mensagens lindas de carinho e apoio. E pra quem perguntou qual é a música do último vídeo com o Lucca. A música se chama “You’re the light of my life” “Vc é a luz da minha vida” música feita pelo Bob, pra celebrar a alegria que é ter o Lucca nas nossas vidas, a letra da música é linda! #maternidade #maternidadereal #papodemãe #fulltimemom #maternity #maeemtempointegral #wecandoit

A photo posted by Fernanda Machado (@realfemachado) on Jan 30, 2017 at 9:16am PST