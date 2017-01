Longe das telinhas desde que participou da novela “Boogie Oogie”, em 2014, Giulia Gam estava prestes a retornar em “Novo Mundo”.

A atriz seria Carlota Joaquina na trama ambientada entre 1817 e 1822, com estreia em março. No entanto teve que deixar as gravações.

Segundo a colunista Patrícia Kogut, do jornal “O Globo”, a atriz se afastou por conta de problemas de saúde. As imagens já gravadas por ela serão descartadas e Giulia será substituída por Débora Olivieri.