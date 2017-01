Campus Party inicia 10.ª edição hoje em São Paulo

A Campus Party Brasil começa oficialmente nesta terça-feira, 31, com a abertura dos portões para os “campuseiros”. Esse é o apelido dado aos participantes que ficarão acampados até 5 de fevereiro em barracas espalhadas pelo Pavilhão de Exposições do Anhembi, na cidade de São Paulo.

De acordo com o diretor-geral da Campus Party Brasil, Tonico Novaes, a expectativa é de receber 8 mil campuseiros na área fechada do evento, além de 120 mil visitantes na área gratuita, chamada de Open Campus.

No total, a edição deste ano da Campus Party terá 750 palestrantes das mais diversas áreas, como drones, empreendedorismo, ciências, comportamento e, até mesmo, grafite. Entre os destaques da décima edição está o norte-americano Mitch Lowe, um dos primeiros executivos do serviço de streaming de vídeo Netflix, e o brasileiro Eduardo Kobra, que está entre os principais nomes do grafite no mundo.