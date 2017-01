Cielo fecha 2016 com alta de 14% no lucro

A Cielo, empresa de captura de transações com cartões de crédito e débito, teve lucro líquido de R$ 1,012 bilhão no quarto trimestre do ano passado, incremento de 18,6% em relação ao mesmo período de 2015. Na comparação com o trimestre imediatamente anterior, quando totalizou R$ 1 bilhão, houve alta de 0,2%. No ano, o lucro da Cielo foi de R$ 4 bilhões, expansão de 14,1%.