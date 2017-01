Mãe “tira onda” e arrasa jogando game online

Conhecida como Reehplays, a streamer Renata Bagnato jogava Counter Strike ao vivo quando resolveu colocar sua própria mãe para jogar e ser assistido por seus seguidores.

Logo de início, a senhora “morre” no jogo, no entanto, aos poucos ela mostra que entende do chamado CS. “É difícil, né? Ô, loco… Pensa que é fácil ser FalleN na vida?”, diz ela se referindo a Gabriel “FalleN” Toledo, o jogador de CS mais famoso do Brasil e campeão mundial pela SK Gaming.

Assim que ela pega o jeito, a mãe começa a matar os adversários e acaba com o inimigo da filha que grita: “Ah! Cê matou varado!”.

Confira: