João Lucas, da dupla sertaneja com Marcelo, sofre acidente de carro

João Lucas, da dupla com Marcelo, sofreu um acidente de carro em Iconha, no Espírito Santo, no último domingo (29). Felizmente, o sertanejo saiu ileso da batida.

“Livramento de Deus! Infelizmente, ontem me envolvi em um acidente de trânsito voltando de um show em ES. Noss carro bateru no fundo de um ônibus, que também havia batido no carro do PM que estava fazendo uma ultrapassagem”, desabafou o cantor em seu perfil no Instagram.

O rapaz contou, ainda, que o motorista do outro veículo acabou falecendo e agradece por estar usando cinto de segurança” “Graças a Deus eu estava usando cinto de segurança e estou bem. Obrigado pelo carinho e apoio de todos”.