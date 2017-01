Após se curar de um câncer de mama, Sabrina Parlatore retorna ao trabalho

Após vencer um câncer de mama, a ex-VJ da MTV, Sabrina Parlatore passou a falar abertamente sobre a doença. A morena, agora, tem dado palestras e participado de campanhas sobre o assunto e, em entrevista à colunista Patrícia Kogut, Sabrina abriu o jogo sobre como tem sido ser porta-voz da luta contra o câncer de mama.

“Tem sido muito importante, ajudo muitas mulheres. No início, eu não queria expor, mas depois percebi que poderia contribuir, tanto para mim quanto para o outro. Sou uma pessoa pública que tem uma credibilidade construída ao longo de 20 anos, então, por que não? Sinto como se fosse uma missão. Tenho recebido convites, estou formatando uma palestra e fiz a campanha do outubro rosa para uma empresa de cosméticos. Incrível como muitas mulheres passaram pelo mesmo que eu. Aparece uma manchinha na ultrassonografia, os médicos dizem que não é preciso se preocupar e isso acaba atrasando o diagnóstico. E a mamografia é obrigatória apenas para mulheres com mais de 40 anos, mas, antes dessa idade, muitas desenvolvem a doença”, disse.

Além disso, Sabrina revelou que está retomando, aos poucos, sua carreira como cantora: “Já tenho cinco shows marcados e vou lançar um clipe ainda este mês, uma versão de uma música do Paul McCartney. Também já estou buscando trabalhos na TV. Pretendo voltar em breve”.