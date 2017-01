Andréa Nóbrega é internada após sentir fortes dores no peito

Famosa por ter participado do programa “Mulheres Ricas”, Andréa Nóbrega foi internada no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no último domingo (29), ao sentir fortes dores no peito.

Em observação, o estado de saúde da socialite é estável. O diagnóstico preliminar revelou que ela sofreu uma taquicardia, mas outros exames serão feitos.

Para quem não se lembra, em 2015, a ex-esposa de Carlos Alberto de Nóbrega foi internada às pressas ao sentir fortes dores na coluna. “Tive outra crise da coluna. Estou sendo medicada e vou refazer os exames. Chorei de dor ao levantar da cama. Já não sei o que faço. Estou há três meses assim”, disse em seu Instagram na ocasião.