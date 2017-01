Ben Affleck confirma que está fora da direção do longa The Batman

Depois de três semanas tendo confirmado que seria o diretor do filme “The Batman”, Ben Affleck resolveu que irá focar somente na interpretação do super-herói da DC.

De acordo com o site “Variety”, um comunicado divulgado na noite desta segunda-feira (30) por Affleck diz: “Há certos personagens que possuem um lugar especial nos corações de milhões. Executar esse papel demanda foco, paixão e a melhor atuação que eu puder dar. Ficou claro que eu não consigo realizar os dois trabalhos no nível que eles exigem”.

“Ao lado do estúdio [Warner Bros.], eu decidi encontrar um diretor que possa colaborar comigo nesse filme monumental. Eu ainda estou no projeto, e o estamos realizando, mas estamos procurando por um diretor no momento. Eu permaneço extremamente comprometido ao projeto, e ansioso para trazê-lo à vida para os fãs ao redor do mundo”, completa.

A Warner Bros., estúdio responsável pelo longa, emitiu outra declaração. “A Warner Bros. apoia totalmente a decisão de Ben Affleck e permanece comprometida em trabalhar com ele para trazer à vida um filme solo do Batman”, foi dito.