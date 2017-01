Semana inicial do BBB 17 tem a menor audiência desde a edição de 2012

O sucesso do “Big Brother Brasil 17” nas redes sociais não condiz com sua audiência na TV. Em sua semana de estreia, o reality show teve seu menor índice do ibope desde a edição de 2012.

A atração teve 22,6 pontos e 35,6% de share na Grande São Paulo, de acordo com colunista Ricardo Feltrin.

Comparado a cinco anos atrás, o programa teria perdido uma média de 1 a cada 4 aparelhos ligados. Sua queda foi de 47,8% para 35,6%.