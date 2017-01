Mãe comete gafe ao testar rede social e se torna piada na internet

Apesar de, para os mais jovens parecem algo fácil, usar as redes sociais não é algo tão natural para aqueles de mais idade. Christina Ditchett, uma mulher que já é mãe de adolescentes, resolveu testar o Twitter e acabou se tornando motivo de piada nas redes sociais.

Isso porque, assim que leu no espaço em que se digita, a frase: “o que está acontecendo?”, ela achou se tratar de uma pergunta de alguém e respondeu: “Nada”.

Seu filho, Chad Doolan achou a cena tão engraçada que a compartilhou em seu Twitter com a legenda: “Minha mãe pensou que alguém estava perguntando ‘o que está acontecendo?’ para ela”. A postagem viralizou e já tem quase 20 mil compartilhamentos.

My mum thought somebody messaged her saying ‘what’s happening?’ Hahahahahha pic.twitter.com/2bx602jvNi

— Chad Doolan (@ChadDoolan) January 16, 2017