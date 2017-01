David Beckham se declara à Victoria em rádio: “Nós ficamos juntos porque nos amamos”

Casados há mais de 17 anos, Victoria e David Beckham fizeram uma cerimônia de renovação de votos com somente seis convidados e parece que estão mais apaixonados do que nunca. Durante uma entrevista para a rádio BBC 4, o ex-jogador de futebol se derreteu ao falar da esposa e explicou a razão pela qual decidiram renovar os votos.

“Nós investimos muito no primeiro casamento. Renovamos nossos votos desde então e foi em um evento bem mais privado, havia cerca de seis pessoas com a gente em casa”, iniciou, continuando: “É claro que cometemos erros ao longo dos anos, mas todos sabemos que casamento pode ser difícil às vezes e o segredo é superar as dificuldades”.

“Sempre que nos deparamos com tempos difíceis, nós conversamos, porque nos conhecemos muito bem”, disse. O astro ainda comentou os boatos de que seu casamento seria falso, somente existiria para manter a “marca Beckham”. “Se nós ficamos juntos porque [a família] é uma marca? É claro que não. Nós ficamos juntos porque nos amamos”, completou.