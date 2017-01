É divulgada a primeira foto do elenco de Ocean’s Eight

Esta segunda-feira (30) foi presenteada com a primeira foto oficial do elenco do longa “Ocean’s Eight” em cena.

Na imagem, as estrelas Rihanna, Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Helena Bonham Carter, Sarah Paulson, Mindy Kaling e Awkwafina aparecem no metrô nova iorquino.

Sob a direção de Gary Ross, o longa tem previsão para estrear somente em 2018.