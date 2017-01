Hashtag em apoio de Eike Batista criada por seu filho vira piada nas redes sociais

Pouco após Eike Batista ter sido preso, na manhã desta segunda-feira (30), seu filho, Olin, resolveu criar, nas redes sociais, uma campanha em favor do pai.

Em seu Twitter, após publicar uma foto do empresário, seu irmão Thor e sua mãe, Luma, o rapaz escreveu a Hashtag: #ForçaEikeEstamosComVocê.

Diferentemente do que pensava, o post tomou um rumo diferente e, além de ter sido imensamente criticado, se tornou alvo de piadas nas redes sociais.

Veja algumas delas:

#ForcaEikeEstamosComVoce nao precisa de muita força, estamos no Brasil logo ele sai

Eu não to com você não Eike, to curtindo minha liberdade de boa aqui! #ForcaEikeEstamosComVoce

— Wagner Chaves (@wagner_chaves) January 30, 2017