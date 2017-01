Biel compartilha foto aos beijos com blogueira e se declara: “Sempre terá meu coração”

Parece que o funkeiro Biel acabou de deixar o time dos solteiros.

Isso porque, o cantor publicou uma foto para lá de romântica beijando a modelo e blogueira Duda Castro. Na legenda ele citou o sucesso “My Boo”, de Usher e Alicia Keys, com a frase: “There’s always that one person that will always have your heart” (“Há sempre aquela pessoa que sempre terá seu coração”, em tradução livre).

A partir de então, seus seguidores passaram a especular sobre o romance dos dois e os questionaram se estavam assumidos, sem resposta.