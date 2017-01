Cleber e Leandro Donizete treinam e podem reforçar o Santos em estreia

O Santos deve contar com dois reforços para o setor ofensivo na sua partida de estreia no Campeonato Paulista, o duelo da próxima sexta-feira com o Linense, na Vila Belmiro. O zagueiro Cleber e o volante Leandro Donizete treinaram nesta segunda, aumentando as chances de serem aproveitados pelo técnico Dorival Júnior.

Cleber e Leandro Donizete foram dois dos jogadores contratados pelo Santos para a temporada 2017, mas não puderam ser aproveitados no último fim de semana, quando o time superou o marroquino Kenitra por 5 a 1, no estádio do Pacaembu, e apresentou o elenco ao seu torcedor.

Nesta segunda-feira, então, Cleber, que vinha sofrendo com dores na panturrilha e chegou a passar por trabalhos de fortalecimento muscular nos últimos dias, treinou ao lado dos seus companheiros. Já Leandro Donizete, que teve uma tendinite na perna direita, ainda está um passo atrás, mas realizou trabalhos no campo, indicando que o problema está sendo superado.

A possibilidade de Cleber até ser titular na estreia no Paulistão existe, pois no amistoso com o Kenitra, a dupla de zaga foi formada por Lucas Veríssimo e Yuri, mais uma vez improvisado na posição. Leandro Donizete, por sua vez, deve ser, no máximo, opção no banco de reservas, já que Thiago Maia e Renato são, ao menos por enquanto, titulares absolutos do meio-de-campo santista.

O Santos, porém, terá desfalques de peso diante do Linense. São os casos do zagueiro David Braz, que segue em recuperação de uma lesão, e do centroavante Ricardo Oliveira, que perdeu boa parte da pré-temporada por causa de uma caxumba. O recém-contratado Bruno Henrique também está descartado, pois ainda prepara sua mudança da Alemanha para o Brasil. Já Gustavo Henrique, em recuperação de grave lesão no joelho, assim como Luiz Felipe, companheiro de posição, correu pela primeira vez no gramado do CT Rei Pelé nesta segunda.

Nesta segunda-feira, membros da comissão técnica fizeram um balanço positivo dos trabalhos que estão sendo realizados na pré-temporada. “Iniciamos essa pré-temporada em um estágio muito acima do que no ano anterior. A intensidade já foi grande desde os primeiros dias. Com isso conseguimos propor coisas novas para eles (jogadores). E é isso que queremos fazer, pois os jogadores até se cansam se não veem o trabalho saindo da mesmice”, explicou o auxiliar técnico Lucas Silvestre.