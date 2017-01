Um mês depois de ter assumido o comando da secretaria de Desenvolvimento de Santo André, o ex-vereador Ailton Lima (SD) concedeu entrevista ao RDTv e falou sobre os principais planos à frente da pasta.

A secretaria terá seu ramo de atuação ampliado após a reforma administrativa que o prefeito Paulo Serra (PSDB) vai enviar para a Câmara. A pasta ganhará novas atribuições que estavam antes distribuídas em outras áreas, como Planejamento Urbano e Turismo.

Ailton diz que uma de suas prioridades como secretário de Desenvolvimento Econômico é atrair novas empresas para Santo André e diminuir a burocracia para a instalação de empreendimentos.

“Nós tivemos uma política equivocada nos últimos anos. Nós expulsamos os empreendedores, demos um recado negativo a eles. Agora tudo isso tem que ser retomado. Santo André será daqui pra frente uma cidade acolhedora do empreendedorismo, seja ele qual for”, afirma.

A ideia de Ailton Lima é tornar realidade ainda neste semestre uma ideia defendida por ele quando ainda era candidato a prefeito, no ano passado, de promover redução de IPTU como chamariz para empreendedores.

“Temos em estudo uma lei de incentivos fiscais que, pelo que temos trabalhado, ficará pronta nos próximos quatro ou cinco meses. A legislação será voltada a quem vem empreender na cidade, para dinheiro novo que entrará em Santo André, mas também para uma empresa já existente que queira ampliar fisicamente o tamanho dela”, explica.

Política

Ailton Lima também falou sobre seu futuro político e a respeito do partido que preside, o Solidariedade. O ex-vereador pretende ser candidato a deputado estadual em 2018, mas evitou dar detalhes sobre seus projetos eleitorais para o ano que vem.

“Colocar um projeto desse agora, em meio à formação de secretaria, acho que nós não estaríamos sendo honestos nem com a população, nem com o prefeito que nos colocou. Isso fica em segundo plano”, afirma. “Vejo que a região está carente de candidaturas compromissadas com o ABC”, completa.

Sobre o Solidariedade, Ailton Lima comentou a movimentação feita pelo presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, Cícero Martinha, que pretende se mudar para o partido mas não teria consultado Ailton – que justamente preside a legenda na cidade.

Essa articulação causou irritação em Ailton Lima, que não descarta a possibilidade de deixar a sigla. “Não foi digerido por mim. A maneira como foi construído, fiquei sabendo através da imprensa. Achei uma tremenda falta de respeito, mas isso está superado”, afirma o secretário.

Ele ressalta, no entanto: “Não vou brigar por legenda nenhuma, não vale a pena. Brigo para que o tratamento seja respeitoso. Se ele for, a gente permanece, se não for a chave do partido à disposição”.