‘Resident Evil 6’ estreia no Brasil em primeiro lugar

Resident Evil 6: O capítulo final estreou em primeiro lugar na bilheteria brasileira. De quinta-feira, 26, a domingo, 29, o último capítulo da adaptação dos games de terror para as telonas arrecadou ao todo R$ 7 milhões. Nenhum outro lançamento ficou no top 5. Dirigido por Mel Gibson e presente em seis categorias na premiação da Academia, Até o Último Homem estreou em décimo lugar, com arrecadação de quase R$ 1,2 milhão.

Após passar por uma grande polêmica de maus tratos a animais, Quatro Vidas de um Cachorro foi lançado apenas na sexta colocação (R$ 2,6 milhões). Já a animação francesa A Bailarina conseguiu estrear em sétimo (R$ 2,4 milhões). Fechando as estreias, o novo filme de Will Smith, Beleza Oculta, ficou em oitavo (R$ 2,2 milhões).

Moana – Um mar de Aventuras conseguiu ficar com o segundo lugar em sua quarta semana de exibição. A animação da Disney, com duas indicações ao Oscar, arrecadou quase R$ 5 milhões. Na terceira colocação ficou Minha Mãe é Uma Peça 2. Em sua sexta semana de exibição, a comédia de Paulo Gustavo conseguiu mais R$ 4,8 milhões.