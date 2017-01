Gina Rodriguez usou vestido de marca brasileira no SAG Awards

Entre vestidos de alta-costura, como o Valentino de Meryl Streep, ou o Louis Vuitton recém-saído da passarela usado por Michelle Willians, uma marca brasileira se destacou no tapete vermelho do SAG Awards, que aconteceu no último domingo, 29.

Gina Rodriguez, que interpreta a protagonista do seriado Jane the Virgin, elegeu modelo da marca da estilista mineira Patricia Bonaldi, a PatBo. O longo nude todo bordado faz parte da coleção de inverno 2017 da marca e estará a venda a partir de março.