Três dias após o agora ex-secretário de obras de Mauá, Júnior Orosco (PMDB), pedir demissão do cargo, mais uma participante do primeiro escalão da gestão de Atila Jacomussi (PSB) foi pelo mesmo caminho. Camila Brandão Sarem entregou o cargo de secretária de Assuntos Jurídicos nesta segunda-feira (30). Do mesmo jeito que Orosco, Camila justificou seu pedido por “motivos particulares”. O nome que irá substituir a advogada não foi divulgado.

Relembrando

Júnior Orosco pediu demissão após ser acusado pela sua esposa, a ex-deputada estadual Vanessa Damo (PMDB) de violência doméstica. No boletim de ocorrência (B.O.) divulgado na semana passada, a peemedebista relatou que sofreu violência física e psicológica. Em vários momentos do relato, Vanessa citou uma mulher chamada “Camila”, mas em nenhum momento relatou de quem se tratava.

Sessão

Diferente das demais Câmaras da região que vão focar a primeira sessão na escolha das comissões internas, o Legislativo de São Bernardo voltará na quarta-feira (1º), analisando pautas antigas. A primeira é um veto do ex-prefeito Luiz Marinho (PT) ao projeto de lei do ex-vereador Luizinho (PT) para a criação de um anexo para oncologia infantil no Hospital de Clínicas José de Alencar.

Demais pautas

A segunda pauta do dia é um projeto de lei do Executivo, do ano de 2010, sobre “moto-frete”. o terceiro projeto é do ex-presidente da Câmara são-bernardense, José Luis Ferrarezi (PT), em relação ao funcionamento da biblioteca da Casa. A sessão começa às 9h. Lembrando que em São Bernardo, os membros das 15 comissões da Câmara foram eleitos no dia 1º de janeiro.

Sindicato

O Sindicato dos Metalúrgicos do ABC (SMABC) iniciou no último domingo (29), o processo interno para eleger a nova diretoria para o triênio (2017/2020). O primeiro turno acontecerá entre os dias 14 e 15 de março e o segundo turno entre os dias 26 e 27 de abril. A posse da nova diretoria no dia 19 de julho; a entidade representa 73 mil trabalhadores de São Bernardo, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra.

Voltando

O ex-prefeito de Mauá Donisete Braga (PT) voltou a aparecer em sua página no Facebook, algo que não acontecia desde a transmissão de posse, no último dia 1º. Acompanhado de um amigo, o petista registrou sua corrida que iniciou em frente a Assembleia Legislativa, na capital, até Mauá. Segundo Braga, um percurso de 30 quilômetros. O fato aconteceu no último fim de semana.

RDtv

Nesta terça-feira (31), o RDtv receberá o vereador e vice-presidente da Câmara de Ribeirão Pires, Humberto D’orto Neto, o Amigão D’orto (PTC). A conversa começa às 15h, ao vivo, no facebook.com/jornalreporterdiario. A apresentação será de Carlos Carvalho e Samuel Boss.

Rezando

O deputado federal Vicente Paulo da Silva, o Vicentinho (PT/SP), participou nesta segunda-feira (30), de um ato ecumênico na sede do Instituto Lula, na capital, pela saúde da ex-primeira-dama Marisa Letícia, internada há seis dias após sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC). O ato também contou com a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).