São Paulo balança com propostas de quase R$ 90 mi por três revelações da base

A janela de transferência de jogadores dos principais países europeus está perto de fechar e o São Paulo poderá sofrer algumas baixas antes mesmo de o Campeonato Paulista começar. A diretoria tem evitado especular, mas três atletas receberam propostas, todas vindas do empresário Giuliano Bertolucci, e os dirigentes do clube do Morumbi sabem que precisam negociar para aliviar o caixa.

O mercado de Bélgica, Alemanha, França, Itália, Holanda, México, Portugal, Espanha e Turquia, entre outros, fecha nesta terça-feira para a contratações de jogadores do Brasil. Um dos nomes mais cotados para sair é do zagueiro Lyanco (19 anos), que interessa à Juventus, de Turim. O time italiano ofereceu 5 milhões de euros (cerca de R$ 16,7 milhões) pelo atleta, mas o São Paulo fez uma contraproposta.

Já o Ajax está disposto a abrir os cofres para ter o atacante David Neres, de 19 anos, revelação das categorias de base do São Paulo e que está com a seleção brasileira no Campeonato Sul-Americano Sub-20, no Equador. Ele é titular da equipe e a proposta de 15 milhões de euros (cerca de R$ 50 milhões), divulgada pelo Yahoo!, está mexendo com o clube paulista, que inicialmente tinha a intenção de segurar o atleta para valorizá-lo mais.

Outro nome que pode sair é o atacante Luiz Araújo, de 20 anos. O Lille, da França, havia feito uma proposta, subiu o valor para 6,5 milhões de euros (cerca de R$ 21,6 milhões) e aguarda uma resposta. O técnico Rogério Ceni chegou a conversar com seu atleta, explicou que ele pode se valorizar ainda mais nesta temporada e já pediu para ficar. Mas os altos valores estão mexendo com o atleta e com a diretoria tricolor.

Rogério Ceni já avisou a diretoria que não abre mão de todos os jogadores e, pelos valores, é possível que os dirigentes negociem até dois atletas com o futebol europeu. A tendência é a saída de Lyanco, pois o treinador possui zagueiros em bom número no grupo e apenas um dos atacantes. Esta terça-feira, último dia de janela, será bastante agitada no Morumbi.