Intenção de investimento em estoque no varejo recua 0,7% em janeiro, diz CNC

Os comerciantes de todo o País começaram o ano com estoques mais elevados, segundo um levantamento da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A intenção de investimentos em estoques recuou 0,7% em janeiro ante dezembro, de acordo com dados apurados na pesquisa de confiança do empresário do comércio. Na comparação com janeiro do ano passado, a queda foi de 1,7%.

O porcentual de comerciantes que avaliam estar com os estoques acima do adequado ficou em 29,5% em janeiro deste ano.

O grupo de varejistas de produtos semiduráveis – que inclui lojas de vestuário, acessórios, calçados e tecidos – é o mais insatisfeito em relação a janeiro de 2016. O porcentual de lojistas deste segmento que avaliam os estoques acima do adequado está em 25%, mas essa fatia saltou 10,6 pontos porcentuais em um ano.

“O ramo de vestuário, calçados e acessórios é historicamente alavancado pelas vendas natalinas, chegando a aumentar o faturamento em até 90% na comparação com o mês anterior. Mas menores vendas no Natal passado frustraram os lojistas do segmento, que começaram 2017 com estoques maiores do que esperavam e, por consequência, com menor intenção de investimentos em renovação de produtos”, avaliou a economista Izis Ferreira, da CNC, em nota oficial.

Os lojistas dos ramos de bens duráveis – lojas de eletroeletrônicos, móveis e decorações, entre outros – e não duráveis – supermercados, farmácias e cosméticos – ajustaram melhor seus estoques ao longo de 2016, segundo a Confederação. Mas ainda assim enfrentam dificuldades: 33,4% dos comerciantes de bens duráveis e 27,4% de não duráveis consideram seus estoques acima do desejável.