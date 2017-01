A Lei do Amor: Gustavo faz escândalo em comício de Salete

Gustavo (Daniel Rocha) enfrenta uma difícil batalha contra as drogas, e o rapaz sofre uma recaída. Em um comício de Salete (Claudia Raia), a candidata discursa sobre seus planos: “Se eu for eleita, vou resolver o problema desse esgoto que corre a céu aberto! Vamos plantar hortas comunitárias, mas, pra isso, eu preciso da ajuda e do voto de vocês! Quem quer transformar a Vila Teófilo num jardim?”, ela pergunta ao eleitores.

Então o motociclista aparece no meio e causa um escândalo: “É isso aí! Vamos salvar a Vila Teófilo! Igual você me salvou das drogas! (…) Aproveita e diz pra todo mundo que a gente tá junto e se ama!! Me assume, Salete!! Assume que sou o homem que te dá prazer, que te faz mulher!! Assume que você me ama!”, ele berra. A mãe do rapaz dá um ultimato: “A gente já organizou tudo, filho! Você vai pra ONG de Atibaia!”, e a dona do posto confirma: “Ou é isso, ou você some da nossa vida e não volta nunca mais!”, emenda. A cena vai ao ar nesta segunda-feira (30/01).