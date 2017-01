Marisa Letícia continua internada com quadro inalterado, diz boletim

A ex-primeira-dama Marisa Letícia Lula da Silva continua internada na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, com quadro estável e condições clínicas inalteradas, de acordo com boletim médico divulgado às 13h15 desta segunda-feira, 30.

Marisa permanece sedada com “monitorização neurológica intensiva” e o quadro está inalterado nas últimas 24 horas, diz o documento divulgado pela equipe médica. Segundo informou a colunista do Broadcast Político (serviço de notícias em tempo real do Grupo Estado) Vera Magalhães, Marisa chegou a ter uma parada cardíaca, que foi revertida.

A esposa do ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no hospital no último dia 24 com um quadro de hemorragia cerebral por ruptura de um aneurisma. Marisa Letícia foi submetida a um procedimento cirúrgico para estancar o sangramento e segue em tratamento intensivo por tempo indeterminado. A equipe médica não fala sobre previsão de alta ou novos procedimentos.