A Prefeitura de São Bernardo em parceria com o Ministério da Saúde receberá novo equipamento de radioterapia que será utilizado no Hospital de Ensino Anchieta. O item faz parte do lote de 100 equipamentos adquiridos no ano passado pelo governo Federal para distribuição em diversas cidades do país.

Referência no tratamento oncológico e cirúrgico, o complexo hospitalar passará a contar com dois aparelhos para tratamento do câncer. Para isso, o espaço receberá obras de modernização, além de adaptações na estrutura do prédio para instalação do instrumento.

“O Hospital Anchieta tem uma boa equipe de profissionais e cada vez mais ampliado o atendimento, mas por datar de 1940 apresenta problemas estruturais. Não são falhas graves que comprometem o funcionamento, mas esse processo de modernização é necessário, afirmou o prefeito Orlando Morando, em visita ao hospital, acompanhado pelo secretário de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho. A administração iniciará, nos próximos dias, a elaboração do projeto de reforma e o respectivo levantamento de custos.

O hospital realiza cerca de 350 cirurgias mensais, além de 280 endoscopias, 5.200 atendimentos ambulatoriais, 600 internações e 580 aplicações de quimioterapia a cada mês. No total, 735 funcionários atuam no hospital, sendo 165 médicos.

Hospital de Ensino Anchieta

Mantido pela Fundação do ABC (FUABC) desde 1994 em co-parceria com a Prefeitura de São Bernardo, o Hospital Anchieta possui laboratório de análises clínicas 24 horas, banco de sangue e a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon). Oferece exames como Raio-X, ultrassonografia, ecocardiografia, litotripsia, tomografia computadorizada, endoscopia digestiva alta, hemodinâmica, hemodiálise, radioterapia e colonoscopia.